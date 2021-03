Einkommen sinken bei den Bio-Bauern in Österreich

Im Durchschnitt seien die Einkommen der Bio-Bauern 2019 um 10 Prozent gesunken. „Was die Bauern am meisten nervt, ist, dass die ständige ‚Aktionitis‘ mittlerweile auch für Bioprodukte einsetzt“, kritisierte Moosbrugger. Zudem müsse Bio-Getreide oftmals zum Preis von konventionell angebautem Getreide abgesetzt werden, weil in Österreich mehr erzeugt als nachgefragt wird. Auch ein großer Teil der Bio-Milch werde exportiert. In Zukunft könnte es für die heimischen Bio-Bauern und Bäuerinnen schwieriger werden, Absatzmärkte außerhalb Österreichs zu finden. Denn die EU plant den Bio-Anteil in der EU von 7,5 Prozent auf 25 Prozent zu erhöhen.