Gedenken für Covid-Opfer in europäischen Städten am Mittwoch

In vielen Städten Europas soll es am Mittwoch um 12.00 Uhr eine Schweigeminute für die Corona-Opfer geben. „Europa braucht einen gemeinsamen Augenblick des Gedenkens“, rief der Präsident des Verbandes Eurocities und Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, zu der Aktion auf. Die Stadt Wien wird auf diese Schweigeminute hinweisen und über stadteigene Medienkanäle darauf aufmerksam machen, hieß es am Montag auf APA-Anfrage aus dem Büro von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ).