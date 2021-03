10 Menschen starben bei Schießerei in US-Supermarkt

Bei einer Schießerei in einem Supermarkt in der Stadt Boulder im US-Bundesstaat Colorado sind zehn Menschen getötet worden. Nach Angaben der Polizei kam bei der Schießerei am Montagnachmittag (Ortszeit) auch ein Polizist ums Leben. Ein Tatverdächtiger wurde laut der Nachrichtenagentur Reuters festgenommen. Er wurde verletzt zur Behandlung in ein Spital gebracht. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar, Ermittlungen waren im Gange.