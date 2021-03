Prozess gegen Ernst August von Hannover in Wels

Schon eineinhalb Stunden vor Beginn des Prozesses gegen Ernst August von Hannover am Dienstag in Wels haben sich etliche Journalisten, Fotografen und Kameraleute - viele hörbar aus Deutschland - vor dem Gericht versammelt. Ein Süßwarenverkäufer hatte mit seinem Truck vor dem Gebäude Aufstellung genommen und hoffte, dass einige ein zweites Frühstück einlegen. Er wurde nicht enttäuscht. Auch mehrere Polizisten hatten sind eingefunden.

Dem Welfenprinz wird vorgeworfen, sich mit Alkohol und Medikamenten fahrlässig in den Zustand der Zurechnungsunfähigkeit versetzt und in dieser Verfassung im Almtal u.a. einen Polizisten verletzt, eine andere Beamtin sowie Angestellte bedroht zu haben. Wäre er klar gewesen, würde man ihm Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung, gefährliche Drohung, Sachbeschädigung und Nötigung zur Last legen.