Inmitten großer Namen zum persönlichen Eiskunstlauf-WM-Traum

Zumindest eine gewichtige Nebenrolle wollen die Rotweißroten in der Stockholmer Ericson-Globe-Arena aber doch spielen – bei der ersten Großveranstaltung seit der EM im Vorjahr in Graz, nachdem die EM in Zagreb und die WM 2020 in Montreal abgesagt hatten werden müssen.

Bereits heute im Einsatz ist auch Olga Mikutina. Die 17-jährige Gymnasiastin feiert ihre WM-Premiere so wie auch der seit zwei Jahren für Österreich startende Maurizio Zandron aus Südtirol, der morgen an der Reihe ist. Das Ziel der Vorarlbergerin heißt Finale – jenes der besten 24.

Zandron hat Ähnliches vor. An einer Zahl macht der 28-Jährige seinen WM-Plan aber nicht fest: „Ich will einfach mein Bestes geben, fehlerfrei laufen und dann sehen wir, was rauskommt.“ Im Vorjahr bei der EM in Graz schaffte er nach einem Sturz im Kurzprogramm als 26. den Schritt in die Kür nicht, mit drei Sprungkombinationen, darunter Dreifach-Axel, Dreifach-Rittberger, hofft er morgen auf mehr. „Das wäre natürlich ein Riesentraum, aber angesichts des internationalen Feldes unglaublich schwer“, erklärt Trainerin Claudia Houdek, „alles, was Rang und Namen hat, ist hier, nur die Zuschauer fehlen.“