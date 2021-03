Steiermark richtet Kommission zu Pflegeheim Tannenhof ein

Kunasek sprach unter dem Abfragetitel „Die Todes-Akte Pflegeheim Tannenhof - wo bleibt die Untersuchungskommission?“ von „unglaublichen Zuständen. 90 Prozent der Bewohner und 75 Prozent des Personals seien mit Covid-19 infiziert gewesen. Das Bundesheer war im Assistenzeinsatz, um die Zustände in den Griff zu bekommen“, sagte Kunasek. Die FPÖ habe schon im Dezember 2020 gefordert, die Angelegenheit durch eine unabhängige Kommission zu untersuchen, analog zur Alfred Stingl-Kommission nach Misshandlungsvorwürfen in der Alterspsychiatrie in Graz im Jahr 2018. Die „Kronen Zeitung“ habe zum Tannenhof u.a. berichtet, dass es Mäuse in Kühlschränken gegeben habe. Weiters seien nicht desinfizierte Betten von Verstorbenen im Speisesaal gestanden.