Israel wählt zum vierten Mal in zwei Jahren

Israels Bürger sind am Dienstag zur Wahl eines neuen Parlaments aufgerufen - zum vierten Mal binnen zwei Jahren. Die Wahl begann mit hoher Beteiligung. Rund 6,6 Millionen Wahlberechtigte können bis 21.00 Uhr MEZ in einem der 13.685 Wahllokale ihre Stimme für eine von knapp 40 Listen abgeben. Mit Schließung der Wahllokale werden erste Prognosen veröffentlicht. Die Ergebnisse sind nach Angaben der Vorsitzenden des Zentralen Wahlkomitees aber nicht vor Freitag zu erwarten.

Netanyahu rief die Bürger am Dienstag zur regen Beteiligung an der Parlamentswahl auf. „Dies ist ein Feiertag für Israel, ein Tag der Freude und des Lächelns“, sagte der 71-Jährige nach Angaben seines Büros bei der Stimmabgabe mit seiner Frau Sara in Jerusalem.