Basis für Grünen Pass wird im Außerfern schon getestet

Reutte – Wann und ob der so genannte Grüne Pass überhaupt eingesetzt werden soll, darüber gehen die Meinungen in Österreich und Europa noch weit auseinander. Wie er allerdings funktionieren könnte, das zeigen die beiden Außerferner Webent­wickler Christian Regauer und Markus Valier schon jetzt. In den vergangenen drei Monaten haben sie das Onlinetool ctest.info aufgesetzt, dass in kurzer Zeit potente Unterstützer gefunden hat. Allen voran die Wirtschaftskammer.