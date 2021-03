TVB-Visionär Stefan Pühringer macht sich auf die Reise

Kufstein – Standortmarketing, Kongressstadt, das Projekt Next Generation für junge Touristiker in Führungsfunktionen – das sind nur einige der innovativen Projekte, die der Tourismusverband Kufsteinerland begonnen bzw. mitgetragen hat. Und immer sind sie mit dem Namen Stefan Pühringer verbunden. Seit 2014 führte er den Verband als Geschäftsführer, am 31. März verlässt er nun die Festungsstadt in Richtung TVB Kitzbühel.