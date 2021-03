Hopfgarten baut für Kinder aus

Hopfgarten i. D. – Abwanderung hin oder her, im Defereggen gibt es mehr Nachwuchs als in so manchen vergangenen Jahren. Deshalb braucht die Gemeinde Hopfgarten, die rund 700 Einwohner zählt, einen größeren Kindergarten. Der Bau ist an die Volksschule angeschlossen und wird nun erweitert.

„Unser Kindergarten ist 25 Jahre alt, es ist Zeit für eine Erneuerung“, sagt Bürgermeister Franz Hopfgartner. „Es haben sich ja auch die Richtlinien und Platzvorgaben geändert.“ Zählte man in Hopfgarten nicht selten nur zehn bis zwölf Kindergartenkinder, so sind es jetzt 22. Drei Pädagoginnen kümmern sich um die Kleinen. Dazu kommen noch die unter Dreijährigen, für die auch Betreuungsbedarf angemeldet wurde. Sie finden künftig in der Krabbelgruppe Platz, die in einer Galerie im Obergeschoß untergebracht wird. Statt wie bisher 140 Quadratmeter wird dem Hopfgartner Nachwuchs nach dem Zubau doppelt so viel Fläche zur Verfügung stehen, führt der Bürgermeister aus. Ein neuer Gruppenraum, eine Garderobe und neue Sanitärräume zählen zum Programm.