Vorfall an Grenze: Platter entsetzt, aus Bayern keine Entschuldigung

Innsbruck, Reutte – Dass ein Tiroler Rettungswagen, der einen Deutschen wegen eines medizinischen Notfalls vom Bezirkskrankenhaus Reutte ins Herzklinikum Füssen bringen sollte, wegen des geltenden Einreiseverbots an der Grenze gestoppt wurde, sorgt für Empörung. „Nicht nur die Wirtschaft und viele persönliche Schicksale werden in den bayerisch-tirolerischen Grenzregionen maximal belastet, sondern auch die Gesundheit der Menschen dies- und jenseits der Grenze“, kritisiert Landeshauptmann Günther Platter (VP). Die über Jahre aufgebaute partnerschaftliche Zusammenarbeit in den Grenzregionen falle aktuell der Willkür der deutschen Kontrolle zum Opfer, richtet er der Politik in München und Berlin aus. Die einseitigen und willkürlichen Grenzkontrollen seien durch nichts mehr zu rechtfertigen.