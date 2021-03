Debatte um Impfstoffverteilung: Kurz hat in der EU schlechte Karten

Wien – Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sieht sich als Aufdecker. In der Vorwoche wies er auf einen Impf-Basar in der EU-Kommission hin, von geheimen Absprachen war die Rede. Was war gemeint? Es gab einen zweiten Topf. Gespeist aus reservierten Impfdosen, die aber von den betroffenen Ländern – aus welchen Gründen auch immer – nicht abgerufen worden sind. Hier konnten andere Länder zugreifen. Dies war allen Mitgliedern jedenfalls auf Diplomatenebene bekannt. Faktum ist: Tschechien, Slowenien, Bulgarien, Lettland und Kroatien kamen so bei der Impfung ihrer Bevölkerung ins Hintertreffen. Kurz machte sich zum Sprecher dieser Gruppe. Als solcher verkündete er, dass nach seiner „Aufdeckung“ die EU zehn Millionen Dosen von ­BioNTech/Pfizer besorgt. Diese Menge soll zu einem Ausgleich der fünf betroffenen Länder führen. Kurz glaubte, aus dieser Tranche 400.000 Dosen zu erhalten. 200.000 Dosen würden Österreich aufgrund des Bevölkerungsschlüssels zustehen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach immer von 200.000 Dosen.