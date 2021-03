Diversion für ehemaligen Wiener Rathaussprecher

Der Nötigungsprozess gegen einen ehemaligen Pressesprecher im Wiener Rathaus ist am Dienstag am Landesgericht diversionell erledigt worden. Dem 43-Jährigen, der sich umfassend schuldig bekannte, wurde eine Geldbuße von 4.000 Euro auferlegt, die er anerkannte. Im Gegenzug entging der bisher Unbescholtene einer Verurteilung. Sobald die Summe am Konto der Justiz einlangt, wird die Anzeige zurückgelegt. Formal stand noch die endgültige Zustimmung der Staatsanwaltschaft aus.