Russland: Keine Beziehung mehr zur EU als Organisation

Nach neuen EU-Sanktionen gegen Russland sieht Außenminister Sergej Lawrow das Verhältnis zu Brüssel als „zerstört“ an. „Es gibt keine Beziehung mehr zur Europäischen Union als Organisation“, sagte er am Dienstag bei seinem China-Besuch. „Die gesamte Infrastruktur dieser Beziehungen wurde durch einseitige Entscheidungen Brüssels zerstört.“ Es seien lediglich einzelne europäische Partnerländer übrig geblieben, die sich von ihren nationalen Interessen leiten ließen, so Lawrow.