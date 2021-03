Ex-Bildungsministerin Hammerschmid verlässt die Politik

Die frühere Bildungsministerin und aktuelle Bildungssprecherin der SPÖ, Sonja Hammerschmid, wechselt in die Privatwirtschaft. Das gab die ehemalige Vorsitzende der Universitätenkonferenz Dienstagnachmittag bekannt. Ihren künftigen Arbeitgeber nannte Hammerschmid vorerst nicht. Sie war erst 2016 in die Politik eingestiegen und galt als Vertraute der aktuellen SPÖ-Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner.

Damit bleibt aus dem Quereinsteiger-Team, das Christian Kern (SPÖ) dereinst bei seinem Antritt als Kanzler formte, nur noch seine Nachfolgerin als Parteichefin über. Denn auch Thomas Drozda hatte vor kurzem seinen Wechsel in die Privatwirtschaft bekanntgegeben. Die von Kern aus dem Landtag geholte Muna Duzdar hatte bei der vergangenen Nationalratswahl ein Mandat verpasst. Jörg Leichtfried, den Kern aus dem EU-Parlament ins Infrastrukturministerium holte, ist dagegen als Klubvize am Wiener Parkett noch präsent.

Hammerschmid hatte schon länger Tendenzen gezeigt, die Politik wieder zu verlassen. So bewarb sie sich vergeblich um den Rektorsposten an der Uni Salzburg und an der Kunst Uni Linz. Vor ihrem Eintritt in die Regierung war die studierte Biologin ab 2010 Rektorin der Veterinärmedizinischen Universität.