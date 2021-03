US-Präsident bei Online-EU-Gipfel am Donnerstag dabei

US-Präsident Joe Biden wird am Donnerstag am Videogipfel der EU-Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Das kündigte das Weiße Haus am Dienstag in Washington an. Auf Einladung von EU-Ratschef Charles Michel werde sich Biden bei dem Treffen zuschalten. Michel schrieb am Dienstag auf Twitter, Biden solle beim Gipfel „mit uns seine Sicht auf die künftige Zusammenarbeit teilen“. „Es ist Zeit, das transatlantische Bündnis neu aufzubauen.“