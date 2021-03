Alexander Pointner analysiert die Saison: Die Überflieger des WM-Winters

Innsbruck – Alexander Pointner, Rekord-Trainer und Kolumnist der Tiroler Tageszeitung, bilanziert schon wenige Tage vor dem Weltcup-Finale und am Tag vor dem heute beginnenden Saisonfinale in Planica (SLO) eine spannende vorolympische Wettkampf-Periode. Was ist dem Innsbrucker dabei besonders aufgefallen?