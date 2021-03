Mini-Hubschrauber könnte Anfang April auf dem Mars fliegen

Der kleine Hubschrauber „Ingenuity“, der vor rund einem Monat an Bord des Rovers „Perseverance“ auf dem Mars gelandet ist, könnte Anfang April erstmals zu einem Testflug aufbrechen. Frühestens am 8. April könnte „Ingenuity“starten, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz mit. Es wäre der erste Flug eines Luftfahrzeugs über einen anderen Planeten.

Der rund 1,8 Kilogramm schwere Mini-Hubschrauber hatte nach der Landung des „Perseverance“-Rovers auf dem Mars bereits einen ersten Statusreport an das Kontrollzentrum im kalifornischen Pasadena gefunkt, demzufolge er sich in gutem Zustand befindet.

Der Rover „Perseverance“, rund 1.000 Kilogramm schwer und so groß wie ein Kleinwagen, war Ende Februar - nach 203 Flugtagen und 472 Millionen zurückgelegten Kilometern - mit einem riskanten Manöver in einem ausgetrockneten See namens „Jezero Crater“ aufgesetzt. Diesen See mit einem Durchmesser von etwa 45 Kilometern soll „Perseverance“ in den kommenden zwei Jahren untersuchen.