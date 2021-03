Hartes Ringen um Verschärfungen bei „Ostgipfel“

Anschober, der wegen der angespannten Lage in den Spitälern auf scharfe Maßnahmen drängt, sagte beim Empfang von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig, Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (beide SPÖ) und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), dass er sich nicht mit „Alibi-Maßnahmen“ zufriedengeben wolle. Es brauche ein „Paket, das wirklich hilft, die steigenden Infektionszahlen zu bremsen“. Ludwig sprach vor Beginn der Gespräche von einer „Osterruhe“, die er sich persönlich vorstellen könne und er hatte auch bereits am Nachmittag zu verstehen gegeben, dass es Verschärfungen geben wird.

Mikl-Leitner drängte im Vorfeld dagegen darauf, dass der Handel offen bleibt. Sie soll dem Vernehmen hier am stärksten auf der Bremse stehen. Der burgenländische Landeshauptmann Doskozil, der zuletzt Öffnungsschritte gefordert hatte, soll sich den Ernst der Lage bewusst geworden sei, hieß es aus Verhandlerkreisen. Er sprach am Beginn der Gespräche davon, dass man die Spitäler und Intensivkapazitäten vor einem Kollaps schützen müsse. Offenbar haben die Experten die Lage in den Krankenhäusern deutlich dramatischer geschildert als beim großen Gipfel am Montag im Bundeskanzleramt.