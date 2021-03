Über 600 Demonstrierende aus Gefängnis in Myanmar entlassen

Die Militärjunta in Myanmar hat übereinstimmenden Berichten zufolge am Mittwoch mehr als 600 festgenommene Demonstrierende freigelassen. Es handle sich überwiegend um Studierende, die zuvor in Polizeistationen und Gefängnissen festgehalten worden seien, berichteten die Nachrichtenportale „Myanmar Now“ und „Eleven Myanmar“. Ein Grund für den Schritt wurde zunächst nicht bekannt. Die Studierenden hatten sich an den Protesten gegen den Militärputsch von Anfang Februar beteiligt.