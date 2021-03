WWF warnt vor Risiken bei Kraftwerken im Iselgebiet

Kals a. Gr., Matrei i. O. – Massive Lawinenabgänge im Bereich zweier Kraftwerks-projekte im Isel-Einzugsgebiet nimmt die WWF-Gewässerschutzexpertin Marianne Götsch zum Anlass, die Forderung nach einer Unter-Schutz-Stellung des gesamten Gletscherflusssystems zu untermauern. Am Kalserbach sowie am Tauernbach hätten die Schneemassen just jene Stellen verschüttet, an welchen die Wehranlagen der Kraftwerke geplant sind. „Drohende Naturgefahren erhöhen das Risiko für unkalkulierbare Folgekosten des Kraftwerkbaus zu Lasten von Mensch und Natur im sensiblen Flusssystem der Isel“, warnt Götsch in einer Aussendung. „Lawinen sind dort keine Seltenheit, im Gegenteil. Die Kraftwerke sind genau im Gebiet eines Lawinenstrichs geplant. Sie stellen damit nicht nur eine enorm große ökologische Gefahr dar, sondern sind auch wirtschaftlich hochriskant.“