Neo-Zweiter Medwedew fühlt vor Miami keinen Extra-Druck

Normalerweise wird in Indian Wells das erste Tennis-1000-Turnier des Jahres gespielt. Aber was ist schon normal in Pandemie-Zeiten? Nun ist Miami die erste und einzige US-Station im Frühling, auch das traditionelle Sandplatzturnier in Houston ist gestrichen worden. Und in Miami ist auch sonst einiges anders: Novak Djokovic, der lieber Zeit mit seiner Familie verbringt, Rafael Nadal (Rücken), Dominic Thiem und Roger Federer haben allesamt abgesagt. Auch Serena Williams fehlt.