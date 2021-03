Armenisches Parlament hebt in Berg-Karabach Kriegsrecht auf

Armenien hat in der Konfliktregion Berg-Karabach das Kriegsrecht aufgehoben. Mehr als vier Monate nach dem Ende der Kämpfe gegen Aserbaidschan stimmte das Parlament in der Hauptstadt Jerewan am Mittwoch mit übergroßer Mehrheit dafür. Das berichteten armenische Medien. Die Opposition hatte diesen Schritt seit langem verlangt. Das Kriegsrecht schränke die Rechte der Opposition und die Demokratie insgesamt ein, argumentierten ihre Vertreter.