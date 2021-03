St. Gallen würdigt Klimt mit eigener Ausstellung

Das Belvedere ist am heutigen Mittwoch nicht das einzige Museum, das Gustav Klimt mit einer Ausstellung die Ehre erweist. Während in Wien die Präsentation des Spätwerks „Dame mit Fächer“ in eine Schau unter dem Titel „Gustav Klimts letzte Werke“ eingebettet ist, sind im Historischen und Völkerkundemuseum (HVM) im schweizerischen St. Gallen „Klimt und Freunde“ zu erleben. Bis 25. Juli wird hier der Zeit von Wien um 1900 gehuldigt.