Zum Start gegen Schottland braucht die ÖFB-Elf Härte und Esprit

Glasgow – Lang, lang ist’s her, dass Österreichs Fußballteam – zuletzt in Frankreich 1998 – bei einer WM-Endrunde vorspielte. Und für ein Fixticket zur umstrittenen „Winter-WM“ nach Katar braucht es Platz eins in der Gruppe, wenngleich auch Rang zwei (Play-off) oder der vorangegangene Sieg in der Nations League weitere Chancen offenhalten.