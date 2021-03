Altes Kraftwerk in Finkenberg wird rückgebaut, Gemeinde kauft Areal

Vor drei Jahren hat man sich bereits dafür entschieden, das in die Jahre gekommene Kraftwerk nicht zu erneuern. Stattdessen wurde das Großprojekt Unterer Tuxbach vom Verbund gemeinsam mit den Stadtwerken Schwaz geplant und in den letzten Jahren umgesetzt. Mittlerweile ist dieses in Betrieb und das kleine Kraftwerk Bösdorna­u somit stillgelegt. „Daher wird die gesamte oberirdische Anlage nun rückgebaut. Dort entsteht schon bald eine grüne Wiese“, erklärt Bürgermeister Andreas Kröll. Und dieses grüne Grundstück auf rund 12.000 m² ist durchaus begehrt. Doch die Gemeinde erhält den Zuschlag und kauft dem Verbund das Areal ab. „Der genaue Kaufpreis ist noch offen und wird jetzt dann von einem Experten der Landwirtschaftskammer geschätzt – das sollte also ein fairer Preis sein und wurde vorab im Partnerschaftsvertrag mit dem Verbund auch so festgelegt“, sagt der Ortschef.