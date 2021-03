Vom Lehrling zum Bankchef der Raiba Sölden

Sölden – Die Raiba Sölden vollzog jüngst einen bemerkenswerten Wechsel in der Vorstandsetage. Nach 45 Dienstjahren, davon mehr als 30 Jahre in der Geschäftsführung, verabschiedet sich Hermann Riml per 1. Juni in den Ruhestand. Während der bisherige Vorstand Claus Scheiber als neuer Vorstandsvorsitzender für Kontinuität sorgt, rückt mit Florian Klotz ein „Eigenbauspieler“ in die Führungsmannschaft auf.