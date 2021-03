NEOS wollen bei Wahlen in Schwaz und Jenbach punkten

In Schwaz startet der freie Mandatar Albert Polletta für die NEOS in die Wahl. In Jenbach geht der 18-jährige Kevin Ladstätter mit einem jungen Teams ins Rennen. Ladstätter will den Fokus vor allem auf den Ausbau der Freizeitbeschäftigung für die Jugend legen, denn es brauche mehr Freiräume für sie. Auch der Erhalt der Achenseebahn ist für ihn ein heikles Thema.