Unabhängige nach Kammerwahl vor Rauswurf aus VP-Bauernbund

Innsbruck – Die Bezirksergebnisse haben nichts mehr am Ausgang der Landwirtschaftskammerwahl geändert. Die FPÖ flog mit 4,2 Prozent (-3 Prozent) aus der Vollversammlung, die Grünen behielten mit sechs Prozent (-3 Prozent) dort ihren einzigen Sitz und der ÖVP-Bauernbund erreichte 21 von 24 Mandaten. Er büßte allerdings 9,4 Prozentpunkte ein und kommt dieses Mal auf 74,2 Prozent. Großer Gewinner war der erstmals angetretene Unabhängige Bauernverband, der sich aus der Initiative gegen den Hochwasserschutz im Unterinntal gebildet hat. Er kann sich über 15,6 Prozent und zwei Kammersitze freuen. Und nicht nur das.

Die Unabhängigen traten nur in den Bezirken Schwaz, der Heimatregion von Spitzenkandidat Alfred Enthofer, sowie Kufstein an. Dort entfielen auf sie sogar 35,8 bzw. 27 Prozent. Eine kräftige politische Watsch’n für den Bauernbund. Der beriet gestern Abend in einer Vorstandssitzung die weitere Vorgangsweise bzw. das künftige Verhältnis zum Unabhängigen Bauernverband.