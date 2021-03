FPÖ gegen Lockdown-Verschärfung

Gegen die geplanten Verschärfungen des Lockdown in der Ostregion spricht sich FPÖ-Chef Norbert Hofer aus. „Die Erfahrung hat gezeigt, dass sich der Lockdown als Instrument längst abgenutzt hat und nicht die erhoffte Entspannung bei den Infektionszahlen bringt“, so Hofer in einer Aussendung. Eine „Osterruhe“ könne es nur geben, wenn die Regierung zurücktrete.