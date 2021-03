Polizei hat deutsche „Testtouristen“ in Tirol im Blick

Innsbruck – Deutsche reisen über die Grenze nach Tirol, um hier das kostenlose und gut ausgebaute Corona-Testangebot zu nutzen. In Vils hat das für Aufregung gesorgt. Aber auch Leser aus anderen Landesteilen wandten sich an die TT, mit der Befürchtung, dass das Phänomen auch in ihren Regionen verbreitet sei.