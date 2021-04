TT-Leitartikel zu Hilfspaketen: Wer wird das alles bezahlen?

Von den USA über Asien bis nach Europa: Die zur Abfederung der Pandemie fixierten Hilfspakete sind noch gigantischer als in der nach der Lehman-Pleite über den Globus gerasten Finanz- und Wirtschaftskrise. Deutschlands Finanzminister Olaf Scholz etwa sprach von einem „Mega-Wumms“ an öffentlichen Geldern gegen die Krise, sein Austro-Kollege Gernot Blümel versicherte: „Koste es, was es wolle.“ Auf insgesamt 60 Mrd. Euro dürften sich allein die österreichischen Defizite 2020 und 2021 zusammen wohl belaufen.