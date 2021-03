UNO-Berichterstatterin wegen Khashoggi-Ermittlungen bedroht

Im Mordfall Khashoggi belastete sie das saudische Königshaus schwer - nun hat UNO-Sonderberichterstatterin Agnès Callamard die rüde Reaktion darauf öffentlich gemacht. Ein ranghoher saudischer Regierungsvertreter habe bei einem Treffen im Jänner 2020 in Genf gleich zwei Mal damit gedroht, sie erledigen zu lassen, wenn sie nicht von der UNO zurückgehalten werde, sagte Callamard dem „Guardian“ (Dienstag). Die UNO in Genf bestätigte die Angaben Callamards am Mittwochabend.

Callamard hatte sich in dem Interview auf Aussagen eines damals anwesenden UNO-Kollegen bezogen. Auf die Frage, wie ihre in Genf ansässigen Kollegen die Bemerkung damals verstanden hätten, antwortete Callamard: „Eine Todesdrohung. So wurde es verstanden.“ Aus dem UNO-Menschenrechtsbüro in Genf hieß es am Abend, die Aussagen Callamars seien korrekt.