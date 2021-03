Erneut Geschoße aus Nordkorea abgefeuert

Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs zwei nicht identifizierte Geschoße in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Flugkörper seien am Donnerstagfrüh (Ortszeit) im Osten des Landes abgeschossen worden, teilte der Generalstab in Südkorea mit. Ob es sich um ballistische Raketen handelte, war zunächst unklar.