Start für Corona-Ausreisekontrollen in zwei Bezirken von NÖ

In den beiden niederösterreichischen Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen sind die Corona-bedingten Ausreisekontrollen gestartet. Entsprechende Verordnungen traten nach Angaben des Landes um Mitternacht in Kraft. Sofortige Kontrollen sollen die Folge sein. Anzeigen bei Verstößen wird es aber erst ab Freitag geben. Bereits seit dem 13. März gibt es in dem an die beiden nun betroffenen Bezirke angrenzenden Wiener Neustadt Ausreisekontrollen.