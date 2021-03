Zwei Testraketen von Nordkorea abgefeuert

Das Ständige Komitee des Nationalen Sicherheitsrat in Südkorea äußerte nach einer Dringlichkeitssitzung „tiefe Besorgnis“ über den jüngsten Test des Nachbarlandes. In Tokio kündigte Japans Ministerpräsident Yoshihide Suga einen „ernsten Protest“ gegen Nordkoreas Verhalten an. „Der Start bedroht den Frieden und die Stabilität unseres Landes und der Region, das war eine klarer Verstoß gegen Resolution den UNO-Sicherheitsrats“, sagte Suga vor Journalisten. Der japanischen Regierung zufolge feuerte Nordkorea zwei ballistische Raketen an seiner Ostküste ab. Sie seien außerhalb des japanischen Gewässers ins Japanische Meer (koreanisch: Ostmeer) gestürzt.