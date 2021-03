Stihl Tirol: Akkugeräte und Mähroboter liegen im Garten im Trend

Schaller: Zwei Gründe sind für die steigende Nachfrage verantwortlich: Einmal liegt das Thema Akku im Trend. Das fängt in der Automobilindustrie an. Wobei ich persönlich Akkugeräte für die Forstwirtschaft und Gartenarbeit als sinnvoller erachte. Denn da geht es nicht um 450 Kilometer und mehr Reichweite, sondern um Bedienungskomfort. Der typische Kunde schätzt am Akkuprodukt das einfache Handling, das geringe Gewicht und dass der Akku in mehrere Gartengeräte passt. So eröffnet das akkubetriebene Gerät dem Hobbygärtner ganz andere Perspektiven. Hinzu kommt, dass diese Geräte wesentlich geräuscharmer sind. In der Forstwirtschaft sind zwar benzingetriebene Geräte noch wichtig, doch die leichteren Akku-Motorsägen in den größeren Ausführungen werden durchaus gerne zum Entasten verwendet.