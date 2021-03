UNO baut Rohingya-Flüchtlingslager nach Brand wieder auf

Nach dem Großbrand in einem Lager mit Hunderttausenden Rohingya-Flüchtlingen in Bangladesch wollen die Vereinten Nationen mit knapp 12 Millionen Euro Unterkünfte wiederaufbauen. „Das Feuer ist durch eine der am verwundbarsten Gemeinschaften der Welt gefegt“, sagte UNO-Nothilfekoordinator Mark Lowcock. „Rohingya-Flüchtlinge brauchen jetzt unsere Unterstützung mehr als je zuvor.“