47,3 Prozent Reichweite: TT ist die unbestrittene Nr 1. in Tirol

Besonders deutlich wird die Spitzenposition beim Blick auf die Konkurrenz: Aktuell kommt die Kronen Zeitung mit 23,4 % Reichweite in Nordtirol auf die Hälfte der LeserInnen, gefolgt von Standard (7,4 %), Kurier (3,1 %) und Presse (2,3 %). Aus der Media-Analyse geht zudem hervor, dass drei Viertel aller TirolerInnen, die überhaupt eine Tageszeitung lesen, täglich ein TT-Produkt zur Hand nehmen.

Moser-Holding-Vorstandsvorsitzender Hermann Petz: „Die TT hat einen maßgeblichen Vorteil, nämlich die einzige wirklich regionale Tageszeitung am heimischen Markt zu sein. Wenn drei Viertel der heimischen Tageszeitungsleser zu einem TT-Printprodukt greifen, bedeutet das, dass unsere regionale Verankerung in Verbindung mit nationaler und internationaler Berichterstattung einen besonderen Mehrwert bietet. Auf dieser Grundlage, in Verbindung mit journalistischer Qualität und großer Innovationsfreude im Digitalbereich, baut die Erfolgsstrategie der TT auf. Ich bedanke mich bei allen MitarbeiterInnen für ihren enormen Einsatz, um unseren LeserInnen täglich die beste Tageszeitung Tirols zu bieten.“