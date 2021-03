Wörgler Stadtfest wird auch heuer abgesagt

Wörgl – Auch heuer wird das Wörgler Stadtfest nicht stattfinden. „Es ist auch in diesem Jahr eine schmerzliche Entscheidung, aber wir haben einfach keine Veranstaltungssicherheit“, so Stadtfestobmann BMStv. Mario Wiechenthaler, für den in diesem Zusammenhang das Risiko für das Gemeinwohl bei einer Veranstaltung mit über 10.000 Besuchern einfach zu groß ist. Auch BM Hedi Wechner bedauert diese Entscheidung. (TT)