Thomas Brezina über die Welt als Gottes Garten voller Wunder

Wien – Thomas Brezina ist das, was man einen Vielschreiber nennt. Ältere Semester sind mit seiner „Knickerbocker-Bande“ groß geworden, man kennt ihn als Erfinder des Superfahrrads Tom Turbo und natürlich als Moderator und Produzent zahlreicher Fernsehsendungen. Sein neuestes Buch übertrifft an Umfang und inhaltlicher Herausforderung aber alles, was er davor geschrieben hat: Brezina hat sich an die Bibel gewagt, an das Buch der Bücher, an Altes und Neues Testament.