Deutlich mehr Festnahmen von Schleppern im Vorjahr

Der Corona-Pandemie mit ihren Reisebeschränkungen zum Trotz hat es 2020 deutlich mehr Aufgriffe bei illegal Eingereisten, Geschleppten und Schleppern gegeben als im Jahr davor. Das geht aus dem Schlepperbericht 2020 hervor, den Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstag in Wien vorgestellt hat. Geändert haben die Täter allerdings die Modi Operandi und die Werbemethoden, wie sie an ihre Kunden kommen. So wird potenziell Geschleppten die Gesundheitsversorgung angepriesen.

2020 wurden in Österreich 21.641 illegal eingereiste oder aufhältige Menschen aufgegriffen. Gegenüber 2019 bedeutete das einen Zuwachs um rund zwölf Prozent. Es waren auch um rund 400 mehr als 2018, aber noch immer deutlich weniger als in den Jahren 2012 bis 2017 mit dem Höhepunkt 2015, als mehr als 94.000 Menschen illegal in Österreich aufgegriffen wurden. Bei den Geschleppten gab es mit 4.842 Aufgriffen gegenüber 2019 (2.469 Aufgriffe) beinahe eine Verdopplung, dazu sind mit 311 registrierten Schleppern um 69 mehr als 2019 aufgeflogen. „Österreich zählt zu den am stärksten von illegaler Migration betroffenen Ländern in der EU“, sagte Nehammer.