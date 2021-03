Gutscheinregel für Sport- und Kulturevents verlängert

Die Kulturdebatten am Donnerstag brachten auch zwei prominente Abschiede aus dem Team der SPÖ. Der frühere Kulturminister Thomas Drozda, der in die Bau-Branche wechselt, brach wie auch Redner anderer Fraktionen eine Lanze dafür, der Kultur auch in Corona-Zeiten eine Perspektive zu bieten. Man sollte darüber nachdenken, ob wirklich jene, die als erstes zusperren mussten auch als letzte wieder aufsperren müssen.