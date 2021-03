Salzburger Landestheater 2021/22 zwischen Wachen und Träumen

„Wir wissen nicht, wie ein Spielbetrieb in der kommenden Spielzeit ausschauen wird, es ist uns aber wichtig, eine Perspektive zu geben“, sagte Utz zum Programm. Man spüre die wachsende Sehnsucht des Publikums. „Man muss mutig sein in Zeiten wie diesen“, meinte auch Maldeghem: „Wir hoffen, dass wir bald in einen Spielbetrieb kommen.“ Das Theater habe ein gutes Präventionskonzept. „Es ist nicht gefährlicher Theater zu spielen als in den Supermarkt oder Baumarkt zu gehen“, ist der Intendant sicher.