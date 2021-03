Erster Stein von Shoah-Gedenkmauer in Wien enthüllt

Der erste Stein der Namensmauern-Gedenkstätte im Wiener Ostarrichipark, die an die über 64.000 in der NS-Zeit ermordeten Juden aus Österreich erinnert, ist am Donnerstag enthüllt worden. Dem Akt wohnten neben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und IKG-Präsident Oskar Deutsch auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka sowie Kanzleramtsministerin Karoline Edtstadler (beide ÖVP) bei. Fertig gestellt werden soll die Gedenkstätte im Herbst dieses Jahres.