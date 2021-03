Tauziehen um slowakische Regierung

In der Slowakei wird weiterhin um eine Zukunft für die Mitte-Rechts-Regierung des umstrittenen Ministerpräsidenten Igor Matovic gerungen. Nachdem die rechtsliberale Partei „Freiheit und Solidarität“ (SaS) ihren Austritt aus der Regierung formalisierte, richteten sich die Blicke am Donnerstag auf die kleinste Koalitionspartei „Für die Menschen“ (Za ludi). Sollte sie der SaS folgen, hätte Matovic keine Mehrheit im Parlament mehr.

Die beiden liberalen Parteien hatten den Rücktritt des Regierungschefs gefordert, nachdem dieser eigenmächtig das in der EU nicht zugelassene Corona-Vakzin Sputnik V angeschafft hat. Treibende Kraft in dem Konflikt ist SaS-Chef Richard Sulik, dessen Verhältnis zum Regierungschef als zerrüttet gilt. Matovic hatte am Sonntagabend überraschend seinen eigenen Rücktritt angekündigt, diesen aber an eine Reihe von für die Koalitionspartner teils unannehmbaren Bedingungen geknüpft.