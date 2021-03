Volkstheater Wien setzt jetzt auf „Telefontheater“

Das Volkstheater kommt nämlich gleichsam in die Wohnzimmer der Theaterfreundinnen und -freunde. Die aus New York stammende und bereits mit einem Nestroy geehrte Theatergruppe 600 Highwaymen hat dafür ein Stück konzipiert, bei dem in einem Telefonat zwei Fremde einer Reihe von Anweisungen folgen, die ein Porträt des anderen zeichnen. Im Laufe des Abends verschwimmen so die Grenze zwischen fremd und vertraut, Distanz und Nähe. Jeweils von Dienstag bis Donnerstag sind - beginnend mit 30. März - bis 22. April täglich drei Slots angesetzt, an denen sich Interessierte einwählen können.