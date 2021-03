Ausreisekontrollen treffen auch Wiener Haus- und Skiberge

Die Ausreisekontrollen aus den niederösterreichischen Bezirken Wiener Neustadt-Land und Neunkirchen haben auch Auswirkungen auf Wanderer, Skitourengeher und Skifahrer. „Wiener Hausberge = Friseur“, machte der Alpenverein-Gebirgsverein auf Facebook aufmerksam. So sind Touren, etwa auf der Hohen Wand, am Semmering oder am Schneeberg momentan nur möglich, wenn ein negatives Testergebnis mitgeführt wird. Denn seit Mitternacht sind die Corona-bedingten Ausreisekontrollen in Kraft.

Auch Skifahrer, die es am Wochenende von der Bundeshauptstadt auf die bei Wienern besonders beliebten Skigebiete Zauberberg am Semmering oder Stuhleck zieht, sollten unbedingt ein aktuelles negatives Testergebnis mit sich führen. Am Zauberberg selbst muss ein solches zwar nicht vorgezeigt werden, hieß es seitens der Betreibergesellschaft am Donnerstagnachmittag auf APA-Anfrage. Es gilt FFP2-Maskenpflicht am Betriebsgelände, im Kassabereich, in den Seilbahnanlagen und in geschlossenen Räumen, wobei FFP2-Masken zum Stückpreis von einem Euro bei den Kassen erhältlich sind. „Bei der Ausreise aus dem Bezirk Neunkirchen wird aber seit heute stichprobenartig kontrolliert, ob man wirklich einen negativen Test dabei hat“, wurde betont.