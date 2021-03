Israel verpatzt WM-Quali-Auftakt mit 0:2 gegen Dänemark

Israel hat den Auftakt in der Fußball-WM-Qualifikation verpatzt. Die Truppe von Teamchef Willi Ruttensteiner kassierte am Donnerstagabend im ersten Spiel der Österreich-Gruppe F in Tel Aviv gegen Dänemark vor 5.000 Zuschauern eine 0:2-Niederlage. Martin Braithwaite (13.) und Jonas Wind (67.) sorgten im Bloomfield Stadium für die Entscheidung und dafür, dass ihr Team vielleicht mit dem Punktemaximum am Mittwoch im Wiener Ernst Happel Stadion gegen die ÖFB-Elf antritt.