Eiskunstlauf-Paar Ziegler/Kiefer WM-Elfte

Miriam Ziegler/Severin Kiefer haben bei der Eiskunstlauf-WM in Stockholm Rang elf belegt. Das könnte für ein Olympia-Ticket reichen, die exakte Zuteilung erfolgt erst nach Ende der ausgedünnten Saison. Im Herbst bestünde noch eine weitere Chance. In der Kür am Donnerstag büßte das österreichische Paar nach Rang neun aus dem Kurzprogramm zwei Positionen ein.